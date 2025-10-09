VELİAHT 5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir.

Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkânsız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı’na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.