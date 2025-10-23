VELİAHT 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht'ın 7. Bölümünde; Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim’in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’a daha yakın olmaya başlar.

Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya’ya da bir sürprizi vardır. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.