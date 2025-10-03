SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım’ın yeni dizisi ‘Veliaht’, dün akşam heyecanı düşmeyen 4. bölümüyle seyirci ile buluştu. Yeni bölümünde Zülfikar Ağa’nın hastalığı ortaya çıkarken Derya bu durumdan da faydalanarak ipleri eline almaya çalıştı. Yahya’nın kardeşi Selim intikam için geldiği otogarda Timur’u vuracakken abisi ona engel oldu. Zülfikar Yahya’yla yaşadığı çekişmenin yanında Derya’nın da arkasından planlar yaptığını öğrenmesiyle yıkıldı ve çocuklarının gözü önünde fenalaştı.

Yeni bölümüyle yine reytinglerde üst sıralarda yerini alan dizi, ABC1 20+’da 5,47 izlenme oranı (reyting) 15.46 izlenme payı (share), AB’de 5,03 izlenme oranı (reyting) 17,01 izlenme payı (share) ve Total’de de 4,24 izlenme oranı (reyting) 12,61 izlenme payı (share) elde etti.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’, 4. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi 4. bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

Hem reytinglere hem sosyal medyaya zirveyi zorlayan diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 4 saat X Türkiye’de TT listesinde yer aldı. VELİAHT’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 4. bölümünde Timur, Ceset’in onu görmesinin fark edilmesiyle Ceset’i alan Vezir’in onu öldürmesine engel oldu. Silahı kendine doğrultan Timur, Ceset yoksa ben de yokum dedi. Timur, Ceset’i bırakırlarsa onların Veliaht’ı olmaya devam edeceğinin sözünü verdi. Timur, Ceset için veliaht olma sözü verdi; Timur, çalınan paraların peşine düştü ve paraları bulmak için plan yaptı. Babasının hastalığını öğrenen Derya, büyük bir şok yaşadı. Ailesini kurtarmak ve başa geçmek için kardeşlerinden genel vekalet için imza aldı. Derya, babasının hastalığını öğrendi; Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim ansızın gelip Zafer sandığı Timur’u öldürmeye kalktı. Yahya’nın son dakika engel olmasıyla büyük bir hatadan dönüldü. Yahya kardeşine Karslı Ailesi’yle ilgili tüm planını anlattı. Selim’in gelişi Karslı Ailesi için de büyük bir sürpriz oldu. REKLAM Yahya’nın kardeşi Selim otogara geldi; Bunlar yaşanırken ailenin annesi Gönül’ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiledi. Zülfikar Karslı ise karısıyla ilgili hatıraları yeniden hatırlarken bir yandan da Vezir’den Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendi. Derya’nın hamlesini öğrenen Zülfikar Ağa derinden sarsılırken tüm çocuklarını karşısına toplayıp Derya’yla yüzleşti. Ailesini koruduğunu söyleyen Derya’nın hastalığını açıklayacağı sırada üstüne yürüyen Zülfikar Ağa bir anda fenalaşıp Zafer’in kucağına yığıldı. Herkesin büyük bir panik yaşadığı anlar heyecanı yükseltirken yeni bölümde Zülfikar Ağa’nın yaşayacakları merakı artırıyor.