'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV’nin FARO ile Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın dördüncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde tüm sırlar açığa çıkmaya başlıyor.

Yayınlanan tanıtımda, Derya’nın babasını saf dışı bırakabilecek bilgilere ulaşmasıyla aile içindeki iktidar savaşının alevlendiği görülüyor. Bu hamleyle birlikte Timur ile kurduğu beklenmedik işbirliği de dikkat çekiyor. Selim, ağabeyi Yahya’ya babasına yapılan ihanetten sonra nasıl hala Zaro Ağa ile ortak kalabildiklerini sorgularken, Yahya’nın attığı tokat ortalığı iyice geriyor.

REKLAM

Timur, Zülfikar’ın en güvendiği isim Vezir’e karşı gizli bir planın sinyalini verirken, Vezir ise Kudret’in güvenini yitirme korkusu yaşıyor. Tanıtımın finalinde ise Timur, Ceset’i kurtarmak isterken patlayan silah sesi heyecanı en üst noktaya taşırken, yeni bölümde neler yaşanacağına dair de merakı artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.