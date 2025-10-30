Veliaht son bölüm izle: Veliaht 8.bölüm canlı tamamı full izle Show TV'de

Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan’ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

VELİAHT CANLI İZLE

Veliaht 8. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ