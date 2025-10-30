Veliaht son bölüm izle: Veliaht 8.bölüm canlı tamamı full izle Show TV'de
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 8.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Heyecan dolu fragman yayınlanırken yeni bölümde Timur'un, Muharrem Kaptan'ın esrarengiz ölümünü sorgulamaya başlaması, hikayenin düğümünü çözme yolunda atılmış ilk adım oluyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Veliaht canlı izle araştırması yapıyor. İşte, Veliaht 8.bölüm izle ekranı ve tüm detaylar
Veliaht son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV’de Veliaht 8.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Tanıtımın finalinde Gülşah’ın yakın arkadaşı Cennet’in vicdanının sesine daha fazla karşı koyamayarak elindeki fotoğrafla Timur’un hala hayatta olduğunu kardeşine itiraf etmesi damga vuruyor. İşte, Veliaht izle ekranı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar
VELİAHT 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Timur, Yahya’nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer.
Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan’ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.
VELİAHT CANLI İZLE
Veliaht 8. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.
