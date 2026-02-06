SHOW TV ekranlarında yayınlanan, FARO ile Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam Karslı Ailesi’nin Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalıştığı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bölümde; Karslı Ailesi, geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlarken attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaştı.

Zahide’nin intikam ateşini yükselten sebebin Zaro Ağa olduğu ortaya çıkarken hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile çok duygusal bir konuşma yaşadı. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele vermeleriyle sürerken bölümün finaline Zülfikar ve Zahide arasında yaşanan sarsıcı yüzleşme damga vurdu.

'Veliaht'; yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 5,29 izlenme oranı (rating) 13,12 izlenme payı (share), Total’de; 4,29 izlenme oranı (rating) 11,21 izlenme payı (share) ve AB’de ise 3,95 izlenme oranı (rating) 11,09 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Veliaht' Kars'ta geçen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi 20'nci bölümünde Kars'ta yaşananlarla sosyal medyada da gündem oldu. Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 3 saatten fazla, #Yahya ve #YahDer etiketleri ise uzun saatler boyu X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. 'VELİAHT'IN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 20'nci bölümünde Karslı Ailesi memleketlerine dönerken Zaro Ağa hain olarak bilindikleri Kars'ta bile geri adım atmaya niyeti olmadığını gösterdi. Kars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimleri için sınır kaçakçılığı yolunu seçen Zaro Ağa ve Timur'un daha ilk adımlarında karşılarına Zahide'nin engelleri çıktı.

Karslı Ailesi'nin yolu kesildi Reyhan, Karslı Ailesi'nin peynir dükkanının başına geçerken Timur'la olan ilişkilerine de Kars'ta yeni bir boyut geldi. Artık saklanmak zorunda olmayan iki sevgilinin aşkı dolu dizgin devam ederken birbirlerini hiç bırakmamak üzere söz verdiler. Timur ile Reyhan birbirlerine söz verdi Karslı ailesi, Kars'taki hayatlarında zorlanırken her adımlarında karşılarına Zahide'nin engelleri çıktı. Bu duruma son vermek isteyen Timur, Zahide'nin kapısına gitti. Timur'un uyarıları bir işe yaramazken Zahide, Zaro Ağa'nın ona yaşattıklarını Timur'a anlattı ve intikam almadan durmayacağını belli etti. Timur ise Zahide'ye Karslı Ailesi'nden birine bir zarar gelirse karşısında kendisini bulacağını söyledi ve onu uyardı. Timur'dan Zahide'ye uyarı Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalırken Timur, Zaro Ağa'yı hiçbir adımında yalnız bırakmadı. Güvenli yollardan geçişlerine Zahide engel olunca, Zülfikar mayınlı araziden geçerek kaçaklığa devam etme kararı verdi. Timur bu zorlu yolculukta Zaro Ağa'yı takip ederken bir anda hastalığı nükseden Zaro Ağa hayal görmeye başladı ve kendinden geçti. Timur, Zaro Ağa'nın kendisine gelmesini sağlayıp onu korudu. Ağa ve Timur arasındaki baba-oğul ilişkisi yaşananlarla giderek daha da derinleşmeye başladı.

Zülfikar Ağa ve Timur mayınlı arazide Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya’dan olacak çocuğunu doğurmaya karar verdi ve bu düşüncesini ilk olarak Reyhan’la paylaştı. Yahya, atı Sarı Fırtına’nın kaçtığını öğrenmesiyle soluğu Kars’ta alırken Zahide’nin oğluna olan kızgınlığı kavuşmasıyla son buldu. Yahya’nın Derya’yla olan bağından rahatsız olan Zahide, Derya’yı sert şekilde uyarırken Yahya ile Derya arasında da duygusal bir yüzleşme yaşandı. Yahya ve Derya’nın duygusal yüzleşmesi Bölümün sonunda Timur mayınlı tarla teslimatı için araziye tek başına çıkıp kendini büyük bir riske attı. Timur’a teslimata karşılık karşı tarafa bir aileyi de geçirmesi söylenirken Selim gizlenerek bu ailenin içine sızdı. Selim’in planı yeni bölüme dair heyecanı yükseltirken Timur’un ne yapacağı merak konusu oldu. Bölümün finaline ise Zülfikar ve Zahide’nin yüzleşmesi damga vurdu. Zaro Ağa artık Zahide’den kaçamayacağını anladı ve onun kapısına kadar gitti. Yıllar sonra Zülfikar’ı karşısında gören Zahide terk edilişinden sonra yaşadığı mutsuzluğu onun yüzüne vurdu. Zülfikar ve Zahide’nin gizemli geçmişi ortaya dökülürken yeni bölümde ikili arasında yaşanacaklar merakı artırdı.