        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni tanıtım: Benimle evlenir misin?

        'Veliaht'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak olan 18'inci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:29
        'Veliaht'tan yeni tanıtım
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Reyhan, kalbinin sesini dinleyerek Timur’a aşkını itiraf ederken yaşanan gelişmeler Zülfikar’ı köşeye sıkıştırıyor. En büyük darbeyi ise en güvendiği isimden alıyor.

        Zülfikar’a karşı Zafer ve Yahya güçlerini birleştirerek açıkça cephe alıyor. Reyhan’ı Timur’dan vazgeçirmeye çalışan Zülfikar, aksi halde Timur’un ölümle yüzleşeceğini söyleyerek tansiyonu zirveye taşıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

