        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni tanıtım: İntikam ateşi kuvvetleniyor

        'Veliaht'tan yeni tanıtım: İntikam ateşi kuvvetleniyor

        SHOW TV'nin, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümde intikam ateşi kuvvetleniyor

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:25
        İntikam ateşi kuvvetleniyor
        SHOW TV’nin FARO ile Gold Yapım imzalı dizisi ‘Veliaht’ın 9'uncu bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Gülşah’ın, Cennet’e Timur’un da yer aldığı aile fotoğraflarını göstermesiyle dengeler altüst olurken Vezir, Kudret’i Reyhan ile Timur’un yakınlaşmasıyla ilgili uyarıyor.

        Reyhan, bir yandan ailesini korumaya çalışırken bir yandan da Timur’a olan aşkına yenik düşmeden bu ilişkiye son vermek istiyor. Kudret’in kardeşini korumak için attığı adımlar tansiyonu yükseltirken, Reyhan’a attığı tokat tanıtıma damgasını vuruyor.

        Timur’un eski nişanlısının Reyhan’a; “Eşiniz, eski nişanlıma çok benziyor” sözleri dikkat çekerken, Yahya ile Derya arasındaki çekim tüm hızıyla sürüyor. Tanıtımın finalinde Zülfikar’ın karısının katillerinin peşine düşmesi, ‘Veliaht’ta intikam ateşinin yeni bölümde de hiç sönmeyeceğinin sinyalini veriyor!

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #resim#1309290#

        #veliaht
