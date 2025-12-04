SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akşam, yeni gelişmelerle ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Veliaht'ın 12'nci bölümünde; Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya’nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı’ya acı gerçeği söyler. Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan’ın son çaresi Yahya’dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.