SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölüm, izleyicileri büyük yüzleşmelerin ve imkansız aşkların gölgesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.4

İşte 'Veliaht’ın 11'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Reyhan ilişkilerinin imkansız olduğunun farkında olmalarına rağmen birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekim, onları büyük bir yol ayrımına sürüklüyor. Kudret ile Reyhan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Yahya planı gereği Büşra’yla evlilik öncesi ilk adımı atıyor ancak aklı hâlâ Derya ile yaşayamadıklarında kalıyor.

Vezir ve Kudret’in beklenmedik öpüşmesi tanıtıma damgasını vururken yarım kalan aşklar, yüzleşmeler ve kaçışlarla dolu duygusal anlar izleyicileri bekliyor. Tanıtımın finalinde ise Saim’in Karslılar Konağı’na gizlice girerek oğlu Zafer’e fısıldadığı sözler, yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.