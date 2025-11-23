Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde izleyicileri, büyük yüzleşmelerin ve imkansız aşkların gölgesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor

        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:05
        "Gidelim buradan kaçalım"
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölüm, izleyicileri büyük yüzleşmelerin ve imkansız aşkların gölgesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.4

        İşte 'Veliaht’ın 11'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Reyhan ilişkilerinin imkansız olduğunun farkında olmalarına rağmen birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekim, onları büyük bir yol ayrımına sürüklüyor. Kudret ile Reyhan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Yahya planı gereği Büşra’yla evlilik öncesi ilk adımı atıyor ancak aklı hâlâ Derya ile yaşayamadıklarında kalıyor.

        Vezir ve Kudret’in beklenmedik öpüşmesi tanıtıma damgasını vururken yarım kalan aşklar, yüzleşmeler ve kaçışlarla dolu duygusal anlar izleyicileri bekliyor. Tanıtımın finalinde ise Saim’in Karslılar Konağı’na gizlice girerek oğlu Zafer’e fısıldadığı sözler, yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht
