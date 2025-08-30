Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Venedik Film Festivali kırmızı halısında başrol Julia Roberts'ın - magazin haberleri

        Venedik Film Festivali kırmızı halısında başrol Julia Roberts'ın

        Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali kırmızı halısında tüm dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 12:08 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı halıda da başrolde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali galasında boy gösterdi.

        57 yaşındaki Hollywood yıldızı, kırmızı halıya çıkarken uzun kollu ve vücuda oturan lacivert bir elbiseyi tercih etti.

        Sade ve zarif görünümüyle beğeni toplayan Roberts, kırmızı halıda neşeli pozlar verdi.

        Galada rol arkadaşları Ayo Edebiri, Andrew Garfield ve Chloë Sevigny de Roberts'a eşlik etti.

        REKLAM

        Luca Guadagnino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, bir üniversite profesörünün, yıldız bir öğrencisi meslektaşlarından birine suçlama yönelttiğinde ve kendi geçmişinden karanlık bir sırrı açığa çıkarmakla tehdit ettiğinde, kendini kişisel ve profesyonel bir dönüm noktasında bulmasını konu alıyor.

        İşte kırmızı halıda Julia Roberts'a eşlik eden isimler...

        Andrew Garfield

        Alessandra de Tommaso

        Chloë Sevigny

        Noemi Brando

        Ayo Edebiri

        Emanuela Fanelli

        Isabeli Fontana

        Lady Amelia Spencer - Lady Eliza Spencer

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Julia Roberts
        #Venedik Film Festivali
        #kırmızı halı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı