Venedik Film Festivali kırmızı halısında başrol Julia Roberts'ın
Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali kırmızı halısında tüm dikkatleri üzerine çekti
Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali galasında boy gösterdi.
57 yaşındaki Hollywood yıldızı, kırmızı halıya çıkarken uzun kollu ve vücuda oturan lacivert bir elbiseyi tercih etti.
Sade ve zarif görünümüyle beğeni toplayan Roberts, kırmızı halıda neşeli pozlar verdi.
Galada rol arkadaşları Ayo Edebiri, Andrew Garfield ve Chloë Sevigny de Roberts'a eşlik etti.
Luca Guadagnino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, bir üniversite profesörünün, yıldız bir öğrencisi meslektaşlarından birine suçlama yönelttiğinde ve kendi geçmişinden karanlık bir sırrı açığa çıkarmakla tehdit ettiğinde, kendini kişisel ve profesyonel bir dönüm noktasında bulmasını konu alıyor.
İşte kırmızı halıda Julia Roberts'a eşlik eden isimler...
Andrew Garfield
Alessandra de Tommaso
Chloë Sevigny
Noemi Brando
Ayo Edebiri
Emanuela Fanelli
Isabeli Fontana
Lady Amelia Spencer - Lady Eliza Spencer