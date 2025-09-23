Habertürk
        Venedik nerede, hangi ülkede? Venedik nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Venedik nerede, hangi ülkede? Venedik nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Kanalları, gondolları, tarihi yapıları ve romantik atmosferiyle dünyaca ünlü bir şehir olan Venedik, her yıl sayısız turist tarafından ziyaret edilir. İtalya'nın en özel turistik merkezlerinden biri olmasıyla dikkatleri üzerinde toplar. Peki Venedik nerede, hangi ülkede bulunuyor? İşte Venedik hakkında merak edilenler…

        Giriş: 23.09.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:51
        Venedik nerede, hangi ülkede?
        Tarihi dokusu, eşsiz mimarisi ve su kanallarıyla Avrupa’nın en ikonik şehirlerinden biri olarak göze çarpan Venedik’i günümüzde ziyaret eden birçok kişi vardır. Orta Çağ’dan günümüze kadar önemli bir ticaret merkezi olarak görev yapmıştır. Zaman içinde ise sanat, mimari ve kültür açısından dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olmuştur.

        Gondollarıyla ünlü olan Venedik, “sular üzerine kurulmuş şehir” unvanıyla bilinir. Tarih boyunca güçlü bir denizcilik cumhuriyeti olma bayrağı taşımıştır. Günümüzde ise İtalya’nın turizm açısından en değerli şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Peki Venedik hakkında bilgiler neler?

        VENEDİK NEREDE?

        Venedik nerede? Bu şehir, Avrupa kıtasında, İtalya’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizi kıyısında konumlanır. Şehir, 118 küçük adanın birbirine köprüler ve kanallarla bağlanmasıyla meydana gelmiştir. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıya sahiptir. Zaten Venedik’i ziyaret etmek isteyenlerin büyük bir kısmının ana sebebi budur.

        VENEDİK HANGİ ÜLKEDE?

        Venedik hangi ülkede yer alıyor? İtalya’ya bulunan Venedik, ülkenin Veneto bölgesinin başkenti olarak kabul edilir. Sadece bulunduğu ülke için değil, tüm Avrupa’da tarihi ve kültürel bir merkezdir. Orta Çağ ve Rönesans döneminde Akdeniz’in en güçlü ticaret şehirlerinden biri olarak görülmüştür. Günümüzde ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasıyla ilgi görmeye devam eder.

        VENEDİK HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Venedik hangi ülkenin şehri? İtalya Veneto bölgesine bağlı olan bu şehir; Roma, Floransa ve Milano gibi şehirlerle birlikte ülkenin en çok ziyaret edilen turistik noktaları arasındadır. Geçmiş tarihi boyunca bağımsız bir cumhuriyet olarak da varlık göstermiştir. Şimdiki zamanda ise İtalya’nın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biridir.

        VENEDİK NERENİN ŞEHRİ?

        Venedik nerenin şehri? İtalya’nın Veneto bölgesinin başkenti olarak görev yapar. Bölgenin idari ve kültürel merkezi olmasıyla popülerdir. Geçmiş dönemlerde “Venedik Cumhuriyeti” ismiyle bilinen bağımsız bir devletin başkenti olarak görev yapmıştır. Günümüzde ise hem İtalya’nın hem de Avrupa’nın en özel şehirlerinden biridir.

        VENEDİK HAKKINDA BİLGİLER

        • İtalya’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizi kıyısında bulunur.
        • 5. yüzyılda kurulmuş, 697’de Venedik Cumhuriyeti haline gelmiştir.
        • 1797’ye kadar bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmüştür.
        • 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.
        • Şehirde yaklaşık 150 kanal ve 400’den fazla köprü mevcuttur.
        • Büyük Kanal, şehrin en ünlü su yolu olarak bilinir.
        • Venedik’te kara yolu trafiği yoktur; ulaşım gondol, vaporetto (su otobüsü) ve teknelerle sağlanır.
        • Dünyaca ünlü Venedik Karnavalı, renkli maskeleriyle her yıl binlerce turisti şehre davet eder.
        • Venedik’te sanat son derece gelişmiştir.
        • Zaten Venedik şehri, Rönesans dönemi sanatının önemli merkezlerinden biridir
        • Tiziano, Tintoretto ve Bellini gibi ünlü ressamlar burada yaşamıştır.
        • San Marco Meydanı, San Marco Bazilikası, Dükler Sarayı ve Rialto Köprüsü en çok ziyaret edilen yapılar arasındadır.
        • Şehir, “acqua alta” adı verilen gelgitler nedeniyle sık sık sular altında kalmasıyla da öne çıkar.
        • Venedik’in yaklaşık 260 bin kişilik nüfusu vardır.
        • Şehre yıl içinde milyonlarca turist ziyaret gerçekleştirir.
        • Birçok kişi için Avrupa’ya ziyarette akla ilk gelen şehirlerin başında gelir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
