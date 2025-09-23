Venedik nerede, hangi ülkede? Venedik nerenin, hangi ülkenin şehri?

Tarihi dokusu, eşsiz mimarisi ve su kanallarıyla Avrupa’nın en ikonik şehirlerinden biri olarak göze çarpan Venedik’i günümüzde ziyaret eden birçok kişi vardır. Orta Çağ’dan günümüze kadar önemli bir ticaret merkezi olarak görev yapmıştır. Zaman içinde ise sanat, mimari ve kültür açısından dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olmuştur.

Gondollarıyla ünlü olan Venedik, “sular üzerine kurulmuş şehir” unvanıyla bilinir. Tarih boyunca güçlü bir denizcilik cumhuriyeti olma bayrağı taşımıştır. Günümüzde ise İtalya’nın turizm açısından en değerli şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Peki Venedik hakkında bilgiler neler?

VENEDİK NEREDE?

Venedik nerede? Bu şehir, Avrupa kıtasında, İtalya’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizi kıyısında konumlanır. Şehir, 118 küçük adanın birbirine köprüler ve kanallarla bağlanmasıyla meydana gelmiştir. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıya sahiptir. Zaten Venedik’i ziyaret etmek isteyenlerin büyük bir kısmının ana sebebi budur.

VENEDİK HANGİ ÜLKEDE? Venedik hangi ülkede yer alıyor? İtalya'ya bulunan Venedik, ülkenin Veneto bölgesinin başkenti olarak kabul edilir. Sadece bulunduğu ülke için değil, tüm Avrupa'da tarihi ve kültürel bir merkezdir. Orta Çağ ve Rönesans döneminde Akdeniz'in en güçlü ticaret şehirlerinden biri olarak görülmüştür. Günümüzde ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla ilgi görmeye devam eder.