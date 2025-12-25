Venedik - Paris kaç kilometre? Venedik - Paris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

İtalya’dan Fransa’ya uzanan en popüler şehir rotalarından biri olan Venedik–Paris hattı, hem turistik hem de iş amaçlı seyahat edenlerin sıkça araştırdığı bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Ulaşım tercihlerine göre değişen mesafe algısı ve yolculuk süresi, bu iki ikonik şehir arasındaki seyahati planlarken belirleyici oluyor. İşte, Venedik- Paris hattı hakkında merak edilen her şey.

VENEDİK NEREDE?

Venedik, İtalya’nın kuzeydoğusunda, Veneto Bölgesi’nde yer alan ve Adriyatik Denizi’ne açılan bir lagün üzerine kurulmuş eşsiz bir şehirdir. 100’den fazla küçük adadan oluşan bu yerleşim, karayolu yerine kanallar ve köprüler üzerinden şekillenmiş özgün bir şehir planına sahiptir. Tarih boyunca ticaret yollarının merkezinde yer alan Venedik, Bizans ve Akdeniz kültürlerinin kesiştiği önemli bir noktadır. Bugün ise sanat, mimari ve romantik şehir algısının simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

PARİS NEREDE?

Paris, Fransa’nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin başkenti olan büyük bir Avrupa metropolüdür. Seine Nehri’nin iki yakasına yayılan şehir, tarih boyunca siyaset, sanat ve düşünce dünyasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Louvre Müzesi’nden Eiffel Kulesi’ne uzanan simgesel yapılarıyla tanınan Paris, yalnızca Fransa’nın değil, dünyanın da en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alır. Şehir, aynı zamanda Avrupa ulaşım ağlarının kesişim noktalarından biri.