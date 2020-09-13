Venedik'ten ödül kazandı

Azra Deniz Okyay'ın ilk uzun filmi 'Hayaletler', dünya prömiyerini yaptığı 77'nci Venedik Film Festivali'nden eleştirmenlerin ödülüyle döndü. Festivale Türkiye’den seçilen tek film de olan 'Hayaletle', İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek 'Büyük Ödül'ün sahibi oldu. Yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği 'Hayaletler', Türkiye prömiyerini ise gelecek ayAntalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.