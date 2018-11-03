Venezia - Salernitana maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Venezia ile Salernitana, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Venezia 14. sırada bulunuyor, Salernitana 17 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Venezia, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Salernitana, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 519 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Venezia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Salernitana sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Venezia önceki hafta Entella mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Salernitana ise Cremonese maçında 1-1 berabere kaldı.

Venezia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Venezia, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Salernitana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salernitana, 3 gol atarken 7 gol yedi.

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