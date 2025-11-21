Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor | Dış Haberler

        Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor

        Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesini "51. eyalet" yapmayı amaçladığını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 04:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 04:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde konuşan Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rodriguez, Washington'un askeri yığınağını "tehdit" olarak gördüklerini belirterek, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Venezuela'nın iki aydan uzun süredir "psikolojik bir savaşla" karşı karşıya olduğunu savunan Rodriguez, "Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir." diye konuştu.

        REKLAM

        Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

        Cabello, "Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız." dedi.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Venezuela
        #ABD
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor