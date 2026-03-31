Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

Ulusal basında yer alan habere göre, diplomatik ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte ABD’nin Caracas Büyükelçiliği yeniden kapılarını açtı.

ABD’nin Caracas Büyükelçiliğinden yapılan basın açıklamasında, "Venezuela’daki diplomatik varlığımızda yeni bir dönemi temsil eden Caracas Büyükelçiliğimizdeki faaliyetlerimize resmen yeniden başladık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu adımın Venezuela’daki geçici hükümet, sivil toplum ve özel sektörle doğrudan diyalog kurma kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

Büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçmesi, ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik üç aşamalı planında kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, diplomatik normalleşme süreci kapsamında Venezuela da Washington’daki büyükelçilik binasını yeniden devraldı.

Başkent Caracas’taki Baruta semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019’da askıya alınmasından bu yana kapalı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere bir heyetin Caracas’ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.