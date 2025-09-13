Habertürk
        Haberler Dünya Venezuela'dan ABD açıklaması | Dış Haberler

        Venezuela'dan ABD açıklaması

        Venezuela'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Donanması, Venezuela münhasır ekonomik bölgesi içinde Venezuelalı bir balıkçı gemisini durdurdu ve gemiye çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.09.2025 - 21:51 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:54
        Venezuela'dan ABD açıklaması
        Venezuela ile ABD arasında son haftalarda gerilim artarken, Venezuela tarafından yeni bir açıklama geldi.

        Yapılan açıklamaya göre, ABD Donanması, Venezuela münhasır ekonomik bölgesi içinde Venezuelalı bir balıkçı gemisini durdurdu ve gemiye çıktı.

        Açıklamada ABD'li askerlerin yasa dışı bir şekilde ve hasmane bir tutumla 8 saat gemide kaldığı belirtildi.

        Venezuela hükümeti ABD'den bu tarz adımlara son vermesini talep ederken, Karayiplerde barışın riske atıldığı dile getirildi.

        VENEZUELA İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

        Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi." dedi.

        Başkent Karakas’ta devlet televizyonu VTV’ye açıklamalarda bulunan Cabello, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki varlığını "son derece ciddiye aldıklarını" vurguladı.

        Cabello, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bölgeye savaş gemileri gönderdiğini belirterek, "Güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın “uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı” videosuna da değinen Cabello, "Ülkemizde soruşturmalarımızı yürüttük. Kayıp kişilerin aileleri yakınlarını arıyor. Kasabalara sorduğumuzda, onların hiçbirinin Aragua Treni üyesi, uyuşturucu kaçakçısı ya da uyuşturucu taşıyıcısı olmadığını öğrendik." diye konuştu.

        Cabello, ABD’li yetkililerin söz konusu geminin uyuşturucu yüklü olduğu yönündeki iddialarını ise "muazzam bir yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

        ABD’yi hedef alan Cabello, "Emperyalizm, 11 kişiyi yargısız infazla öldürdüğünü kabul etti ve bu kişilerin Aragua Treni’nden olduklarını söyledi. Peki, bunu nasıl tespit ettiler? Bir çipleri, QR kodları mı vardı da karanlıkta yukarıdan okudular?" yorumunda bulundu.

        "Kimse bu düşmanı küçümsememeli ama kimse de abartmamalı"

        Venezuela halkının bağımsızlık ve egemenliğini sonuna kadar koruyacağını dile getiren Cabello, "Kimse bu düşmanı küçümsememeli ama kimse de abartmamalı. Yenilebilirler, bunu biliyorlar. Küçük ulusların büyük orduları yendiğine tanıklık ettik. Demir irade ve birlikle Amerikan emperyalizmine egemenlik dersi veren küçük uluslar gördük. Bu konvansiyonel bir savaş olmayacak, başka bir tür savaş olacak. O aşamaya geçip kendimizi hazırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Trump, 3 Eylül'de ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

        Karayipler'deki hareketlilik

        Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

