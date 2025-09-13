Venezuela'dan ABD açıklaması

Venezuela ile ABD arasında son haftalarda gerilim artarken, Venezuela tarafından yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, ABD Donanması, Venezuela münhasır ekonomik bölgesi içinde Venezuelalı bir balıkçı gemisini durdurdu ve gemiye çıktı.

Açıklamada ABD'li askerlerin yasa dışı bir şekilde ve hasmane bir tutumla 8 saat gemide kaldığı belirtildi.

Venezuela hükümeti ABD'den bu tarz adımlara son vermesini talep ederken, Karayiplerde barışın riske atıldığı dile getirildi.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi." dedi.

Başkent Karakas’ta devlet televizyonu VTV’ye açıklamalarda bulunan Cabello, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki varlığını "son derece ciddiye aldıklarını" vurguladı.

Cabello, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bölgeye savaş gemileri gönderdiğini belirterek, "Güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı” videosuna da değinen Cabello, "Ülkemizde soruşturmalarımızı yürüttük. Kayıp kişilerin aileleri yakınlarını arıyor. Kasabalara sorduğumuzda, onların hiçbirinin Aragua Treni üyesi, uyuşturucu kaçakçısı ya da uyuşturucu taşıyıcısı olmadığını öğrendik." diye konuştu.

Cabello, ABD’li yetkililerin söz konusu geminin uyuşturucu yüklü olduğu yönündeki iddialarını ise "muazzam bir yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

ABD’yi hedef alan Cabello, "Emperyalizm, 11 kişiyi yargısız infazla öldürdüğünü kabul etti ve bu kişilerin Aragua Treni’nden olduklarını söyledi. Peki, bunu nasıl tespit ettiler? Bir çipleri, QR kodları mı vardı da karanlıkta yukarıdan okudular?" yorumunda bulundu.

"Kimse bu düşmanı küçümsememeli ama kimse de abartmamalı"

Venezuela halkının bağımsızlık ve egemenliğini sonuna kadar koruyacağını dile getiren Cabello, "Kimse bu düşmanı küçümsememeli ama kimse de abartmamalı. Yenilebilirler, bunu biliyorlar. Küçük ulusların büyük orduları yendiğine tanıklık ettik. Demir irade ve birlikle Amerikan emperyalizmine egemenlik dersi veren küçük uluslar gördük. Bu konvansiyonel bir savaş olmayacak, başka bir tür savaş olacak. O aşamaya geçip kendimizi hazırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 3 Eylül'de ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.