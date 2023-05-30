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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 8 yıl aradan sonra Brezilya'ya resmi ziyarette bulundu. Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro döneminde Maduro'ya Brezilya'ya giriş yasağı konmuş, ülkenin mevcut lideri Lula ise bu yasağı kaldırmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesine katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın davetlisi olarak ülkeye 8 yıl sonra gelen Maduro, mevkidaşı tarafından Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da karşılandı.

İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, Brezilya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağ ideolojiler tarafından ülkesine yönelik aşırılık yanlısı bir model uygulandığını ve Brezilya'daki bütün kapıların hükümetlerine kapatıldığını söyledi.

Brezilyalı iş adamlarına ve şirketlerine kapılarının açık olduğunu belirten Maduro, "Umarım bir daha kimse Brezilya ile Venezuela arasındaki kapıları kapatmaz." ifadesini kullandı.

Maduro, Latin Amerika birliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Güney Amerika halkları yüzyıllarca inkar edildi, bu sebeple Latin Amerika birliğinin tek bir halk olarak hüküm sürdüğü yeni küresel jeopolitik sistem için çalışıyoruz." diye konuştu.

Lula da Venezuela'nın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna dahil olması taraftarı olduğunu belirterek, "Yakında bunu ele alacağız ve çeşitli entegrasyon taleplerini değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinin Venezuela'da eski muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararını "saçma" bulduğunu vurgulayan Lula, "Avrupa'da demokrasiyi eksiksiz uygulayan Avrupalılara dedim ki sahtekar birini devlet başkanı olarak kabul etmenizi anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Heyetler arası toplantıya taraflardan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki ülke arasında bilim, teknoloji, tarım, ulaşım, enerji, su ürünleri, balıkçılık, turizm ve kültür alanında iş birliği amacıyla 4 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İLİŞKİLER BOLSONARO DÖNEMİNDE BOZULMUŞTU

Brezilya'da 2018'de göreve gelen aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2019'da çıkardığı kararname ile Maduro'nun ülkeye girişini yasaklamış ve Karakas'taki Brezilya büyükelçiliğini kapatarak Venezuela ile diplomatik ilişkileri dondurmuştu.

Bolsanoro daha sonra eski muhalefet lideri Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanıma kararı almıştı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Lula da Silva ise 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından bu kararı iptal etmişti.

Venezuela'nın yeni Brasilia Büyükelçisi Manuel Vicente Vadell, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya güven mektubunu sunmuştu.

Fotoğraf: AA

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