        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'li öğrencilerden destek istedi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'li öğrencilerden destek istedi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li öğrencilere seslenerek, ülkesi ile olası bir çatışmanın önlenmesi için destek talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 04:19 Güncelleme: 22.11.2025 - 04:19
        Maduro, ABD'li öğrencilerden destek istedi
        Başkent Caracas'ta düzenlenen Öğrenci Günü etkinliklerine katılan Maduro, konuşmasında Venezuelalı öğrencilere önemli bir görev verdi.

        Maduro, öğrencilerden ABD'deki öğrenci hareketleriyle irtibat kurmalarını isteyerek, "Venezuela barış öğrenci gruplarına verdiğim ikinci görev Kuzey Amerika'daki (ABD) öğrenci hareketleriyle bağlantı kurarak onlara 'savaşı durdurun, savaşa hayır, Venezuela barış istiyor' mesajını iletmeleridir." ifadesini kullandı.

        ABD'li öğrencilerin hoşgörülü bireyler olduğunu ve köklü üniversitelerde eğitim gördüklerini dile getiren Maduro, ABD ile Venezuela arasında yaşanması olası bir çatışmanın önlenmesi için onların desteğini istedi.

        Bu arada Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantının ardından ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirdi.

        ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'de kendi çıkarlarına göre hareket eden hükümetleri desteklediğini savunan Lopez, "ABD'nin yeni dünya düzeninde güç kaybetme endişesi var. Bizim yolumuz açık, bizim yolumuz vatanseverlik yolu. Kim köleliğe boyun eğmek istiyorsa kendi yolunu seçsin." diye konuştu.

        "Karayip adası sakinleri ABD donanmasının tatbikatlarından rahatsız"

        ABD'nin Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago’daki askeri tatbikatlarının Venezuela halkının onuruna bir "saldırı" niteliği taşıdığını vurgulayan Lopez, "Karayip adası sakinleri ABD donanmasının bu tatbikatlarından rahatsız. Bu faaliyetlerin amacı Venezuela’yı tehdit etmekten başka bir şey değil." yorumunda bulundu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

