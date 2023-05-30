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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, üç yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2019 yılından bu yana ilk kez komşu ülke Brezilya’yı ziyaret etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, üç yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
BBC TÜRKÇE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2019 yılından bu yana ilk kez komşu ülke Brezilya’yı ziyaret etti.

Aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, o tarihte Maduro’nun ülkeye girişini yasaklamıştı.

Ülkenin başkenti Brasília’da yapılan Latin Amerikalı liderlerin bir araya geldiği zirvede Maduro, Brezilya’nın yeni solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından karşılandı.

Lula, “Maduro'nun buraya gelmesiyle ilgili önemli olan şey, bunun başlangıç olması” dedi.

Maduro ise ikili ilişkilerde "yeni bir dönemden” bahsetti ve ülkesinin Brezilyalı yatırımcılara açık olduğunu belirterek, iki ülkenin "bundan sonra ve her zaman birleşmesi gerektiğini" vurguladı.

İlk kez 2013’te seçilen Maduro, yıllar içerisinde daha otoriter bir lider çizgi yakaladı. Muhaliflerinin “diktatör” olarak tanımladığı liderin meşruiyeti birçok ülke tarafından sorgulandı.

Muhalif aktivistlere yönelik baskısı nedeniyle ABD, Maduro’nun hükümeti üzerinde yaptırımlar uyguladı.

2019 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından da dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó, Venezuela Anayasası'nın devlet başkanının gayrımeşru olduğu durumlarda, kendisini geçici devlet başkanı atama yetkisi verdiğini söyleyerek kendisini ülkenin lideri olarak ilan etmişti.

Bunun üzerine ABD, Guaidó’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Türkiye, Küba, Çin, Rusya ve İran gibi ülkeler ise Maduro’yu başkan olarak tanımaya devam etti.

Geçen Aralık ayında ise ülkenin muhalefetteki Ulusal Meclisi, paralel hükümeti feshetme ve Guaidó'yu görevden alma yönünde oy kullandı. Guaidó, ABD de dahil birçok Batılı ülke tarafından tanınsa da solcu Devlet Başkanı Maduro’yu devirmeyi başaramadı.

Venezuela, hızla yükselen hiperenflasyon, elektrik kesintileri ve gıda ve ilaç kıtlığı ile mücadele ediyor.

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