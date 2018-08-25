Veracruz - Club Tijuana rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Veracruz ile Club Tijuana, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:30. 4 puanlı Veracruz 17. sırada bulunuyor, Club Tijuana 6 puana sahip ve 14. sırada. Veracruz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Club Tijuana, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; Veracruz galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Club Tijuana galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Veracruz önceki hafta Cruz Azul mücadelesinde 1-2 yenildi.

Club Tijuana, Toluca karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Veracruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Veracruz, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

Club Tijuana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Tijuana, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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