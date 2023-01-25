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Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak?

Vergi borcu olan kişiler tarafından sorgulama işlemleri başladı. Gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni borç yapılandırma paketine ilişkin detayları açıkladı. Paket kapsamındaki vergi dairelerine vergi, ceza, faiz borçları gibi konular gündeme gelirken vergi affına ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasınının detaylarını aktardı. Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz borçları bulunanların belli bir miktar altındaki borç tahsillerinden vazgeçildiği belirtilirken "Vergi borçları siliniyor mu ve vergi cezaları ne zaman silinecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte vergi affı 2023 son dakika gelişmeleri ve konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını aktardı.Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullandı.
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

    "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANIR?

    Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler hâlinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler, yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar.
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:

    - Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.

    - Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.

    - Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.

    - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir. 

    Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür. 
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

    Vergi borcu yapılandırması; belirli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir.

    SGK borcu, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.
  • VERGİ borçları/affı son dakika 2023: Vergi borçları silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı ne zaman başlıyor, neleri kapsıyor?

    BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Borç yapılandırma başvurus yapmak isteyenlerin ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekiyor. Güncel borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır.

    BORÇ YAPILANDIRMA SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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