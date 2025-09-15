Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Veysel Bilen: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık - Yılport Samsunspor Haberleri

        Veysel Bilen: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Hafta sonu ise evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 15:12 Güncelleme: 15.09.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 5’inci haftasında kendi evlerinde oynadıkları Hesap.com Antalyaspor karşılaşması ve takım kaptanı Zeki Yavru’nun sakatlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

        Kendi sahalarında alınan Hesap.com Antalyaspor mağlubiyetinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Veysel Bilen, “Hafta sonu ise evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu sonuç hem bizi hem de camiamızı çok üzdü. Futbolun doğasında bu tür sonuçlar var ama yine de evimizde kaybetmek bizim için kabul edilmesi zor bir durum. Lig uzun bir maraton, her maç ayrı bir mücadele gerektiriyor. Biz de böyle bir sonuç yaşamak istemezdik. Taraftarlarımızdan, bizi her koşulda destekleyen camiamızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

        "ZEKİ, BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTİYOR"

        Kaptan Zeki Yavru’nun bu takım için çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Bilen, “Zeki’nin durumunu doktorlarımız ve sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyorlar, eğer hazır hale gelmezse Karagümrük karşılaşmasında sahada olabileceğini belirtiyorlar. Zeki de bu süreçte çok istekli, bir an önce takıma dönmek istiyor ve arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Onun bu isteği ve kararlılığı bizi de sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

        "ALINAN MAĞLUBİYET İÇİN HİÇBİR BAHANE ÖNE SÜREMEYİZ"

        Sahada istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bilen, “Aslında bizim alışageldiğimiz oyun temposunun dışında bir maç oynadık. Sahada istediğimiz oyunu yansıtamadık. Puan kaybımıza sebep olan birçok faktör sayılabilir ama hiçbirini bahane olarak öne süremeyiz. Sonuçta Samsunspor evinde çok değerli 3 puan kaybetti. Bu kayıp bizi üzse de önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu hataları telafi edecek güce sahibiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!