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        Haberler Gündem VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru tarihi belli oldu!

        VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru tarihi

        Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları sona erdi. VGM Ortaöğretim Burs Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte başvuru yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri "VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan VGM üniversite burs başvuruları için de geri sayım sürüyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:32
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        Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri "VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan VGM ortaöğretim burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "2023 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilenler...

        2

        VGM LİSE BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        VGM ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) 2023 burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM Ortaöğretim Bursu başvuru sonuçlarının ise 22 Ekim Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

        3

        VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        VGM üniversite burs başvuruları 2023 yılında 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

        4

        VGM BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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