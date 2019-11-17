Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çuvala konularak atıldıkları foseptik çukurundan çıkarılan 5 köpek yavrusundan biri öldü.
AA'nın haberine göre, Gıranavas Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinden geçen vatandaşlar foseptik çukurunda köpek sesi duydu. Kendi imkanlarıyla köpekleri kurtaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ağzı bağlanmış halde atılan çuvalı çıkardı. Çuvalda 5 köpek yavrusu bulundu. Yavrulardan birinin öldüğü görüldü. Köpekler Küçük Sanayi Sitesi esnafına teslim edildi.
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