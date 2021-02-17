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Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!

Adana’da, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi tarafından darp edilip, tabancayla vurulan Muzaffer Oğan (26),olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

VİCDANSIZLAR! Son dakika... Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
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DHA

Adana'da, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Muzaffer Oğan (26),sabah saatlerinde arkadaşının evine giderken kendisini takip eden, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi ile tartışmaya başladı.

DARP EDİLİP VURULDU

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Oğan, şüpheliler tarafından darp edildi. Yaşanan arbedede şüphelilerden biri getirdiği tabancayla Oğan’a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Oğan, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Oğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS, ZANLILARI ARIYOR

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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