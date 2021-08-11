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Haberler Gündem 3. Sayfa "TARİHİ" operasyon! Son dakika: 60 milyon lira değerindeki eserler son anda kurtarıldı - VİDEO HABER
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Operasyonla ele geçti! Göz kamaştırdı! Değeri 60 milyon TL!

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli tarihi dönemlere ait eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü'nden sergilendi

Operasyonla ele geçti! Göz kamaştırdı! Değeri servet!
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İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı.

'ANADOLU' OPERASYONU YAPILMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre Türkiye’den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda dün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. ‘Anadolu’ adı verilen operasyonla, Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı.

Türkiye’deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de 4 bin 122 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

78 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda; Türkiye’ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi. Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana ilinde 26 zanlı olmak üzere toplam 78 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken firari olan 14 kişi de her yerde aranıyor.

ESERLER MÜZAYEDEYE GÖNDERİLİYORDU

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiği, burada da müzayede evlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı uzmanlar, söz konusu müzayede salonlarında açık arttırma usulü satışa sunulan 52 tarihi eserin, Türkiye’ye ait Anadolu kökenli olduğunu tespit etti.

26 MİLYON TL'LİK DÖVİZ GİRİŞİ SAPTANDI

Müzayede evlerinde bazı tarihi eserlerin, ‘sahte sahiplik belgeleri’ hazırlanarak satışa sunulduğu bilgisine de ulaşılırken, bu evleri işletenlerin de tarihi eser kaçakçılarına, o dönemki kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderdiği bilgisine de ulaşıldı.

19 BİN 83 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda ise 19 bin 083 adet tarihi eser, 13 adet detektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 Sterlin, 60 Frank, 50 bin 350 Euro, 70 bin 555 dolara el konuldu.

ESERLERİN DEĞERİ 60 MİLYON LİRA

Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 Milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Polis ele geçen tarihi eserleri sergiledi.

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