Victor Osimhen 4. golünü attı!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 67. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 4. gol sevincini yaşarken, bu gollerin 4’ünü de son 4 maçta kaydetti.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Dries Mertens’e bıraktı.