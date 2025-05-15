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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den Jardel paylaşımı! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'den Jardel paylaşımı!

        Mario Jardel'i geride bırakarak Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kıran Victor Osimhen, sosyal medya hesabından Jardel için bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:07
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        Victor Osimhen'den Jardel paylaşımı!
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        Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği performansla rekor kırdı.

        Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kıran ve 35 golle, 34 gol atan Mario Jardel'i geride bırakan Victor Osimhen bir paylaşımda bulundu.

        Victor Osimhen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor...

        Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol...

        Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım.

        Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait."

        Osimhen'in bu mesajı kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu, paylaşımını Mario Jardel'i etiketleyerek ve sarı-kırmızı kalplerle tamamladı.

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