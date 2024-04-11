Osimhen'in yeni durağı belli oldu! 120 milyon Euro...
Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Il Mattino'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve takımdan ayrılmak üzere olan Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Il Mattino'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.
Yaz transfer döneminde Osimhen'in PSG'ye geçeceği aktarılan haberde, oyuncunun bonservisi için 120 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.
2020/21 sezonunun başında Lille'den Napoli'ye geçiş yapan Nijeryalı süperstar, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 127 karşılaşmada 73 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 27 kez sırtına geçiren Osimhen, 20 kez gol sevinci yaşadı.