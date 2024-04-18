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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'a 50'nci yaş kutlaması: İyi ki doğdun kraliçe! - magazin haberleri

        Victoria Beckham'a 50'nci yaş kutlaması: İyi ki doğdun kraliçe!

        Bir zamanların popüler şarkıcısı, şimdilerin moda ikonu Victoria Beckham, 50 yaşına girdi. Eşi David Beckham ve ünlü arkadaşları, Victoria Beckham'ın doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:07
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        Bir zamanların en popüler müzik gruplarından Spice Girls'ün eski üyelerinden Victoria Beckham, 50 yaşına girdi. Müzikten uzak kaldığı yıllarda bir moda ikonuna dönüşen ve kendi markasıyla moda dünyasında varlığını sürdüren Beckham'ın yeni yaşını ünlüler camiasından dostları kutladı.

        Kim Kardashian, Eva Longoria gibi isimlerin yanı sıra müzik grubu arkadaşları Emma Bunton, Mel C, Geri Halliwell ve Mel B de Beckham'ı unutmadı.

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        43 yaşındaki Kim Kardashian Beckham ile bir etkinlikte birlikte çektirdikleri göz kamaştırıcı bir fotoğrafı, "Doğum günün kutlu olsun kraliçe! Kimse senin kadar komik ve çekici değil" yazılı samimi bir mesajla kutladı.

        Beckham ve Kardashian, 2019'da tasarımcının güzellik konusunda bir markayla yaptığı iş birliğini kutlayan bir etkinlikte ilk kez tanışmış, o günden beri de yıllardır arkadaşlıklarını sürdürüyor.

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        Geçen yıl Beckham'la hep yatıya kaldığını açıklayan Eva Longoria, Instagram'da en yakın arkadaşını onurlandırmak için paylaşım yaptı.

        Longoria, "Doğum günün kutlu olsun benim güzel kız kardeşim". hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Arkadaşlığın, sadakatin, güzelliğin ve mizahın sonsuz. Keşke herkesin senin gibi bir dostu olsa. Bugün ve her zaman sizin için dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum! Seni seviyorum" mesajını yazdı.

        Haziran 2023'te Longoria, The Times'a verdiği röportajda, ikisinin "bir kabuktaki bezelye olduklarını" söylemiş ve "İnsanların Victoria'nın ne kadar komik, çekici ve akıllı olduğunu bilmesini istiyorum" demişti.

        İki ünlü kadın, Longoria'nın David Beckham'la arkadaş olan eski kocası Tony Parker aracılığıyla tanışmıştı.

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        David Beckham da 1997'de tanıştığı ve 1999'dan bu yana evli olduğu, Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

        48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu, eski fotoğraflarını paylaşarak, "Güzel eşimin doğum günü kutlu olsun. Bu doğum gününe yaklaşırken geriye dönüp bakmalı ve başardıklarınla, inşa ettiklerinle, Havalı Baharat Kız oluşunla, iş kadınlığınla ve tabii ki bir İngiltere kaptanıyla evlenmenle gurur duymalısın" diye yazdı.

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        Beckham, dört çocuğunun annesine şöyle seslendi:

        "Ama senin en büyük başarın çocukların. Onlara rehberlik edersin, onları seversin ve onlara öğretirsin... Onlar seni kelimelerle anlatılamayacak kadar seviyor, hepimiz seni çok seviyoruz."

        #Victoria Beckham
        #David Beckham
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