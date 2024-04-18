Victoria Beckham'a 50'nci yaş kutlaması: İyi ki doğdun kraliçe!

43 yaşındaki Kim Kardashian Beckham ile bir etkinlikte birlikte çektirdikleri göz kamaştırıcı bir fotoğrafı, "Doğum günün kutlu olsun kraliçe! Kimse senin kadar komik ve çekici değil" yazılı samimi bir mesajla kutladı.

Beckham ve Kardashian, 2019'da tasarımcının güzellik konusunda bir markayla yaptığı iş birliğini kutlayan bir etkinlikte ilk kez tanışmış, o günden beri de yıllardır arkadaşlıklarını sürdürüyor.