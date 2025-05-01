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        Haberler Magazin Victoria Beckham'dan David Beckham'a danslı doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Victoria Beckham'dan David Beckham'a danslı doğum günü kutlaması

        Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham 50 yaşına girdi. Eşi Victoria Beckham, David Beckham'ın doğum gününü birlikte dans ettikleri bir videoyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:52
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        Yeni yaşını dans ederek kutladılar
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        ABD'de Inter Miami futbol takımının başkanlığını yapan ve dünyaca ünlü eski futbolculardan David Beckham, 50'nci yaşını kutluyor.

        moda ikonu eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri süren aşklarını ve mutlu evliliklerini gözler önüne seren bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

        Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan ünlü çift, 25 yıldır birlikteliklerini sevgiyle taçlandırmaya devam ediyor. Eski 'Spice Girls' üyesi ve modacı Victoria Beckham, eşi için hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Videoda çiftin birlikte dans ettiği neşeli ve samimi anlara yer verilirken, Victoria Beckham'ın romantik mesajı dikkat çekti. Beckham paylaşımında, "Doğum günü arifesi kutlu olsun, her şeyim! Hayatımın en iyi arkadaşı, ruh eşim ve dans partnerim... Şarkının da dediği gibi: ‘Biz bir başlar ve bir son buluruz, sonsuza dek âşık, bunu birlikte atlatabiliriz.’ Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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