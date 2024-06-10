Video dosyaları üzerinde çalışmak artık daha kolay: Videolarınızda kullanabileceğiniz yapay zeka programı!
Video içeriklerinizi daha etkileyici ve profesyonel hale getirmek mi istiyorsunuz? Geleneksel video düzenleme yöntemleri zaman alıcı ve karmaşık olabilir, ancak yapay zeka teknolojileri sayesinde bu süreç artık çok daha hızlı ve kolay. İşte video düzenleme sürecini kolaylaştıran 4 yapay zeka aracı!
Dijital çağın yenilikleri sayesinde, video düzenleme işlemleri artık daha erişilebilir ve kolay hale geldi. Profesyonel kalitede içerikler oluşturmak için saatlerce uğraşmak zorunda değilsiniz. İşte, videolarınızı hızlı ve etkili bir şekilde düzenlemenizi sağlayacak 4 yapay zeka programı!
1. RUNWAY
Runway, kullanıcılarına tek bir tarayıcı içinde bir video prodüksiyon stüdyosuna sahip olmayı vadeden bir yapay zeka aracı. Görsel efektler, video formatlama, renk düzeltme gibi özelliklerin yanında kullanıcılara kolaylık sağlayacak sayısız özelliği bulunuyor.
Runway ile kullanıcılar yazıdan videoya, fotoğraftan videoya, videodan videoya sadece fikirlerini sisteme girerek çeşitli dönüşümler yapabiliyor. Sadece video için değil bunların tümünü görseller üzerinde de yapma imkanı sunuyor.
2. HEYGEN
HeyGen'in diğerleri arasında öne çıkan özelliği profseyonel tanıtımlar için video hazırlamak üzerine olanak tanıması.
HeyGen'de 100'den fazla AI avatarı bulunuyor. Bu avatarlardan birini seçebilir ya da kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz. Sistemde aynı zamanda eğer kendiniz kaydetmek istemezseniz avatarınıza ses verecek bir çok yapay zeka ses modeli de bulunuyor. Kullanıcılar sürecin ardından şablon seçimi yaparak seçtikleri avatar ve ses ile profesyonel bir video hazırlayabiliyor.
3. VEED
Veed ile videolarınızı ve vloglarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Program size video düzenleme, yapay zeka avatarları, kendinizi ve ekranınızı kaydetme, stok kütüphanesi, iş birliği videoları hazırlama ve canlı yayın ekranları hazırlama hizmetleri sunuyor.
Veed ile İngilizce konuştuğunuz bir videonuzda bir anda İspanyolca ya da Çince konuşabilirsiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz avatarı canlandırabilir ve ona istediğiniz metni ya da ses dosyasını atayarak videolar oluşturabilirsiniz.
4. PICTORY
Pictory "herkes için kolay video hazırlama" sloganı ile karşımıza çıkıyor. İş yerleri ve kişisel kullanım için hızlı ve kolay video hazırlamak isteyenler işlerini Pictory'den halledebiliyor.
Pictory'de metinlerinizi video kayıt dosyasına dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda daha iyi SEO değerleri ile blog yazılarınızı arama motorlarında öne çıkacak videolar haline getirebilirsiniz.
Fotoğraf kaynak: Veed, Pictory, HeyGen, Runway