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        Haberler Sağlık Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı

        Vietnam'da yetkililer, başkent Hanoi'da hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:59
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        Vietnam'da hava kirliliği sebebiyle "evden çıkmayın" çağrısı!
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        Vietnam News sitesinin haberine göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'daki havada bulunan PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği ölçeğin 13,2 katı olduğunu belirledi.

        Buna göre başkentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 309'a çıktı.

        Hava kirliliğinin artması üzerine yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.

        Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara maske takmaları tavsiyesinde bulunan yetkililer, hava kirliliğini azaltmak için motosiklet kullanımının sınırlandırılmasını ve toplu taşımaya öncelik verilmesini istedi.

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