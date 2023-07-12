Villadan yavru aslan ve piton yılanı çıktı!

Tekirdağ'da bir villada yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi Tekirdağ'da bir villada bulunan hayvanlar şoke etti. Eve yapılan baskında bir yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi. Hayvanlar korumaya alınırken 3 kişi gözaltına alındı