ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin henüz yolun başında olduğunu ifade ettiği Arda Güler'e beklenen süreyi vermemesi tüm dünyada futbol yorumcularının gündeminde.

Arda'nın bu maça da ilk 11'de başlaması beklenmiyor. 19 yaşındaki milli futbolcunun yedekler arasında bulunması ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.