        Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un oynadığı Cagliari'yi ziyaret etti! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un oynadığı Cagliari'yi ziyaret etti!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi ziyaret etti.

        Giriş: 06.02.2026 - 22:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:27
        Montella, Semih Kılıçsoy'u ziyaret etti!
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Cagliari Kulübü'nü ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.

        Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.

        Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.

