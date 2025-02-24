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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Vincic'in derbi karnesi! - Galatasaray Haberleri

        Vincic'in derbi karnesi!

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 23:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:14
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı.

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        Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

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        Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.

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        Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı.

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        Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

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