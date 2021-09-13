VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

AA

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.563,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışı olan 1.562,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1.562,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.555,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesiyle risk iştahının zayıf olduğunu kaydederek, yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de açıklanacak bütçe dengesinin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.540 puanın destek, 1.585 ve 1.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.