Alınan bilgiye göre, Ramazan Komaç (33) yönetimindeki otomobil, Sındırgı'nın Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak Birol Aygören'in kullandığı otobüse çarpıp devrildi. İHA'nın haberine göre, kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan Komaç ile Ramile Analık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçta bulunan köpek ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Kazadan sonra olay yeri savaş alanına dönerken, savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.

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