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Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filminin konusu

Vizontele Tuuba, 2001 yılında çıkan Vizontele filminin devam filmidir. İlk olarak 2004 yılıdan beyaz perde de izleyici ile buluşmuştur. Vizontele Tuuba'da ilk filmdeki oyuncu kadrosu korunmuştur, başrole Tuba Ünsal eklenmiştir. İşte Vizontele Tuuba filmi ile ilgili detaylar

Vizontele Tuuba

Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filminin konusu nedir? sorusu film ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Vizontele Tuuba'nın senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstlenmiştir. Vizontele Tuuba filminden ayrıntılar haberimizde.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolü
Yılmaz ErdoğanDeli Emin
Tarık AkanGüner Sernikli
Altan ErkekliBaşkan Nazmi
İclal AydınReyhan
Demet AkbağSıti Ana
Tuba ÜnsalTuba Sernikli
Tolga ÇevikNazif
İdil FıratAysel Sernikli
Bican GünalanSezgin
Şener KökkayaBasri
Salih KalyonCasım
Tuncer SalmanAhmet
Erdal TosunManav Şehmus
Bülent İnalMahmut Duran
Celal TakPanayırcı
Nuri GökaşanJandarma Komutanı Ercüment
Zerrin SümerVildan Hanım
Sinan BengierKamyoncu
Caner Alkayaİso
Cezmi BaskınLatif
Zeynep TokuşAsiye
Selim ErdoğanServet
Volkan DemirokKino
Bahri BeyatTürkçe Öğretmeni
Nejat UygurHacı Zübeyir
Deniz AkkayaDeniz Kızı
Bahtiyar EnginCivciv Satıcısı
Ata DemirerTelekutucu
Selahattin TaşdöğenSimo
Meral ÇetinkayaFelek
Şenol BallıYılmaz
Şahin YaylıMusto
Sinan KılıçAykut
Nusret KarakuşVeysi
Deniz ErdoğanCevdet
Cahit TaşRüstem
Tuna OrhanCahit
Derya OyanayFadile
Elif İnciFazilet
Yasemin ErgeneAynur
Arzu Tan BayraktutanZehra

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?

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