Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta etabındaki son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan da ilk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İki takımın da tek galibiyeti Dominik Cumhuriyeti karşısında geldi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma mücadele öncesinde Bulgaristan-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte detaylar...