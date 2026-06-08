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        Haberler Bilgi Spor VNL Filenin Sultanları Bulgaristan-Türkiye maçı canlı izle | Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bulgaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları maçı izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta mücadelesini Bulgaristan karşılaşmasıyla tamamlayacak. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları, dördüncü maçında galibiyet için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha sonra Hollanda'ya 3-0, son olarak ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte VNL Filenin Sultanları maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta etabındaki son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan da ilk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İki takımın da tek galibiyeti Dominik Cumhuriyeti karşısında geldi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma mücadele öncesinde Bulgaristan-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Bulgaristan-Türkiye maçı 7 Haziran’ı 8 Haziran’a bağlayan gece saat 00.00’da oynanacak.

        3

        BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı, TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak

        BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        4

        BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

        Filenin Sultanları, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen 1. etaptaki dördüncü maçını 8 Haziran Pazartesi günü TSİ 00.00'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Bulgaristan - Türkiye - maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Filenin Sultanları maçı TRT Spor ekranlarında canlı şifresiz olarak izlenebilecek.

        5

        2. Hafta (Ankara - Türkiye)

        17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

        18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

        20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

        21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

        6

        3. Hafta (Kansai - Japonya)

        8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

        10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

        11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

        12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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