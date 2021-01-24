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Vodafone Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek

Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile ekosistemini genişleterek iş hacmini büyütmeyi hedefliyor

Vodafone Business
HABERTURK.COM

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business’ın çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle son bir yılda ekosistem için yaratılan iş hacmi 100 milyon TL’yi buldu

Vodafone Business, bu katkıyı daha da yükseltmek ve çözüm ortağı sayısını artırmak için harekete geçti. Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile bir yandan kurumsal müşterilere yeni çözümler sunmayı hedeflerken bir yandan da potansiyel çözüm ortaklarının ekosisteme dahil olmasını sağlayacak. Böylece ekosistemdeki iş potansiyeli de genişletilmiş olacak.

Vodafone Business'ın Çözüm Ortağım Programı, çözüm ortaklarının bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçlayan web sitesi ile çözüm ortaklarıyla tüm iş süreçlerini çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştıran "portal"dan oluşuyor.

Projenin internet sitesi üzerinden mevcut çözüm ortakları, ürün ve çözümlerini listeleme imkanı bulurken, potansiyel çözüm ortakları da başvuru yaparak tüm süreçleri online ortamda tamamlayabiliyor.

Çözüm ortakları, program kapsamında geliştirilen portal sayesinde şirket; bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilirken, her ay yapılan mutabakat süreçlerini e-mail yerine çevrim içi ortamdan takip edebilecek. Şirketler, portal sayesinde Vodafone Business tarafından yayınlanacak duyuruları tek kanal üzerinden takip edebilirken, Vodafone Business ile hayata geçirmek isteyecekleri projeler için iş fırsatlarını karşılıklı olarak portalda görebilecek.

"EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETEREK DAHA FAZLA ÇÖZÜM ORTAĞIMIZI BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Vodafone Business olarak her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle işletmeleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu çözümleri geliştirirken yerli ve milli ekosistemi geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İşletmelerimize terzi usulü çözümlerle verimlilik ve tasarruf imkanları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı oluyoruz. Teknoloji iletişim şirketi vizyonumuz doğrultusunda kurumsal müşterilerimize sunduğumuz ve ekosistemimizdeki teknoloji sağlayıcısı firmaların da işlerini büyütebilmelerine yardımcı olan birçok çözümde uzman çözüm ortaklarımızın geliştirdiği teknolojilerden yararlanıyoruz. Çözüm ortağı ekosistemimizdeki firma sayısının fazla olması ve sunabileceğimiz yüksek kalitedeki çözümlerin ve hizmetlerin çeşitliliği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha etkili şekilde karşılamamıza olanak sağlıyor. Yerli ve milli ekosistemi önemsiyoruz. Son bir yılda yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Vodafone Çözüm Ortağım Programımız ile hem ekosistemimizi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızın büyümesine katkı sağlamayı hem de tüm iş süreçlerimizi web sitemiz ve portal üzerinden dijitalleştirerek çözüm ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

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