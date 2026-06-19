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        Haberler Spor Voleybol Vodafone'dan Milletler Ligi'nde Millilere hologram tribünden destek

        Vodafone'dan Milletler Ligi'nde Millilere hologram tribünden destek

        Vodafone, Türkiye-Belçika maçında 5G hologram teknolojisiyle oluşturulan "Vodafone 5G Türkiye Tribünü" ile millilere destek verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Millilere hologram tribünden destek

        Türkiye’de kadın voleyboluna verdiği desteği başarıyla sürdüren Vodafone, dijital teknolojilerdeki gücünü voleybola taşımayı sürdürüyor. 2026 amazon.com.tr Voleybol Milletler Ligi Ankara etabında, servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra “canlı dahil-hariç” (live in/out) kararları için de Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanılacak.

        HOLOGRAM TRİBÜNDEN MİLLİLERE DESTEK

        Vodafone, bu yıl 5G teknolojisinin sunduğu imkânları deneyimletmek amacıyla Türkiye-Belçika maçında özel bir projeye de imza attı. 5G hologram teknolojisiyle oluşturulan Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle, farklı bir lokasyonda bulunan 41 taraftarın hologram görüntüleri ve sesleri, İstiklal Marşı töreninde Vodafone 5G teknolojisi sayesinde, tribünlerin arkasında ortaya çıktı ve bütün salonla beraber İstiklal Marşı’nı söyledi. Böylece, fiziksel olarak salonda bulunamayan voleybolseverlerin desteği sahaya yansıtılarak Türkiye’nin dört bir yanındaki heyecan tek noktada birleşmiş oldu.

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        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “A Milli Kadın Voleybol Takımımız hepimizin gururu ve kalbimiz maçlarında onlarla birlikte çarpıyor. Özellikle İstiklal Marşı’mızın okunduğu ve tüm oyuncuların sahada birlikte oldukları o an, maçların başlamasından önce birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği an. İşte tam da bu anda teknolojiyi de kullanarak milli takımımıza tüm Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu anı unutulmaz kılmak istedik. Türkiye-Belçika maçında hayata geçirdiğimiz Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini Vodafone 5G teknolojisiyle sahaya, Filenin Sultanları’nın yanına taşıdık. Teknolojinin gücüyle deneyimi yeniden tanımlayan bu projeyle, ülke genelindeki heyecanı tek bir noktada buluşturduk. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında gururla durmayı sürdüreceğiz.”

        TARAFTARA HEDİYE

        Vodafone, amazon.com.tr Voleybol Milletler Ligi Ankara etabı maçlarının bazı molalarında taraftar kamera aktivasyonuna da farklı bir soluk getiriyor. Taraftarların anlık görüntüleri mobil telefonları aracılığıyla salon ekranlarına yansıyacak ve aktiviteye katılan kişilere milli takım forması hediye edilecek.

        Vodafone, Ankara etabı başlamadan önce de Ankara'daki iki mağazasında etkinlikler yaparak, yaklaşık 6 bin voleybolsevere Voleybol Milletler Ligi bileti, milli takım forması ve daha birçok sürpriz hediye sundu.

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