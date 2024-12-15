Vodafone ile eFootball'dan iş birliği

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, futbol simülasyon oyunu eFootball ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Bu yeni işbirliğiyle, FreeZone’lu gençler, eFootball’u paket internetlerinden harcamadan, hediye kazandıkları ek internetlerinden harcayarak oynayabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: “VodafoneFreeZone olarak, hem oyun oynarken hem de oyun ekosistemiyle etkileşime geçerken ihtiyacı olabilecek tüm alanlarda gençlerin aklına gelen ilk marka ve tercih ettikleri operatör markası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, halihazırda birçok faydayı barındıran ek FreeZone GB faydalarımıza bir yenisini daha ekliyor, oyun uygulamalarına özel FreeZone Güzellikler dünyasını genişletiyoruz. AI ’24 rakamlarına göre, oyunseverlerin en çok tercih ettiği mobil oyun janralarından biri, geçtiğimiz yıl itibarıyla 4’üncü sırayla futbol janrası oldu. Yine aynı kaynakta, futbol janrası özelinde son 6 ayda en çok oynanan oyun eFootball olarak sıralamada yer aldı. VodafoneFreeZone olarak, gençlere internetinden harcamadan eFootball™ oyununu oynama fırsatı sunuyoruz. eFootball Ek GB Paketi faydasıyla, gençlerin oyun oynarken GB’larını dert etme endişesini ortadan kaldırıyoruz.”