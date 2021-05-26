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Vodafone kalıcı hale getireceği hibrit çalışma modelinin ayrıntılarını duyurdu

Vodafone, pandemi ile birlikte yaygınlaşan hibrit çalışma modelini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla kalıcı olarak uygulayacağını duyurdu. Hibrit modelde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek. Yeni modelle, şirketin merkez ve bölge ofisleri, çalışanların işbirliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla bir araya gelecekleri buluşma noktaları olarak konumlandırılacak.

Vodafone Türkiye hibrit çalışma modelini kalıcı hale getirecek - Haberler
Yüzde 40 ofisten yüzde 60 evden çalışacaklar
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HABERTURK.COM

Vodafone, Mart 2020’den bu yana uygulamakta olduğu uzaktan çalışma düzenini, aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla hibrit çalışmaya dönüştüreceğini açıkladı. Eylül 2020’de Vodafone Müşteri Hizmetleri ekibini tamamen evden çalışmaya geçiren Vodafone, geriye kalan tüm çalışanları için pandemi sonrasında hibrit çalışmayı kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Vodafone’un uygulayacağı hibrit çalışma modelinde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

Yeni dönemde, Vodafone’un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, çalışanların işbirliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla bir araya gelecekleri buluşma noktaları olacak. Vodafone çalışanları ayrıca, ilerleyen dönemde İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek.

‘ÇALIŞANLAR BELİRLEYEBİLECEK’

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, yeni çalışma modelleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Pandemi ‘Ofiste olmak başarı göstergesidir, çalışanların verimliliğini görerek sağlayabilirim’ anlayışını ortadan kaldırdı. Yeni dönemde, zamandan ve mekândan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışma yaygınlaşacak. Vodafone’da Mart 2020’den bu yana tüm merkez ofis çalışanlarımız uzaktan çalışmaya devam ediyor. Eylül 2020’de Müşteri Hizmetleri ekibimizin tamamının pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak uzaktan çalışacağını duyurmuştuk. Şimdi de merkez ofis çalışanlarımız için benzer bir adım atarak, pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak önümüzdeki Eylül ayında hibrit modele geçmeyi planlıyoruz. Çalışan deneyimini ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uygulayacağız. Bu modelle, uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve verimliliği, ofislerde olmanın getirdiği ortak çalışma kültürü ve sosyal ortam ile entegre edeceğiz. Çalışanlarımıza hem uzaktan çalışma, hem de inovasyon, ortak akıl üretme, ekiplerarası sosyal etkileşim için ofislerimizi kullanma imkânı sunacağız. Çalışanlarımız, zamanlarının ne kadarını uzaktan, ne kadarını ofislerde geçireceklerini kendi işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgür olacak.”

‘OFİSLER SOSYALLEŞME ALANI OLACAK’

Hibrit modelle ofis kavramının da tamamen değiştiğini belirten Bülent Bayram, şöyle konuştu:

“Ofislerimiz, standart mesai saatleri içinde bulunduğumuz alanlar olmaktan çıkacak. Ofislerimizi birbirimizle sosyalleşebileceğimiz, farklı ekiplerle işbirlikleri yapıp yeni fikirler üretebileceğimiz, kolektif çalışmalarımız ve kritik paydaşlarımızla yapacağımız görüşmeler için kullanacağımız birer ‘merkez’ olarak konumlayacağız. Organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı hibrit çalışma modeline hazırlamak amacıyla dijital yemek kartı, ergonomi destek paketi, uzaktan çalışma kiti gibi yeni yan haklar ve destek paketleri tanımladık.”

EVLERDE ERGONOMİK ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN HEDİYE ÇEKİ

Vodafone, hibrit çalışma modelini desteklemek üzere, ergonomiden toplantı düzenine kadar çeşitli alanlarda bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre pandeminin başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan Vodafone, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye etti.

Açıklamada, “Vodafone ayrıca, Mimari Destek programını hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı; tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı” denildi.

REZERVASYON İÇİN MOBİL UYGULAMA

Vodafone, hibrit çalışma modelindeki deneyimi desteklemek üzere, çalışanların ofislere gelişlerini planlamalarını sağlamak için bir mobil uygulama hayata geçirdi. “OneApp” adı verilen bu uygulamaya Vodafone ofislerinde masa, toplantı odası ve otopark kullanımını planlamayı sağlayacak bir rezervasyon sistemi de entegre edildi. Bu sistemde, çalışanlar, 1 hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor.

Proje grupları oluşturarak, birlikte çalıştığı kişilerin veya ekibin rezervasyonlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor. Şirtketin açıklamasına göre sosyalleşme alanları ve anlık kullanım için ayrılmış müsait masalar için rezervasyon gerekmiyor. Bir sonraki aşamada, çalışanların, servis, restoran, park alanı ve kuaför kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlamaları hedefleniyor.

YENİ TOPLANTI DÜZENİ

Vodafone’da toplantı düzeninde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, her çarşamba 13:00-17:00 arasında iş toplantısı yapılmayacak ve çalışanların kişisel gelişim, inovasyon ve ekip ruhuna odaklanmaları teşvik edilecek. Ayrıca, toplantı süreleri maksimum 45 dakika olarak belirlenerek toplantı aralarında minimum 15 dakika ara verilmesi sağlanacak.

DİJİTAL YEMEK KARTI UYGULAMASI

Çalışanlarının esnek bir şekilde istedikleri restoranda kullanabilecekleri dijital yemek kartı uygulamasına geçtiğini açıklayan Vodafone, hibrit çalışma modeliyle uyumlu olacak şekilde çalışanları için spor, psikoloji, beslenme ve sağlık alanlarına da yatırımlar yaptığını duyurdu.

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