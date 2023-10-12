Vodafone, voleybolda Sultanlar Ligi'ne ve kadın milli takımlarına sponsor oldu

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Sultanlar Ligi takımlarının oyuncuları katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılında toplumu daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bu kapsamda kadın voleybolunda iş birliğinde imza atmanın gururu yaşadıklarını söyledi.

Vodafone'un uzun yıllar futbol, maraton ve espor gibi farklı branşlara destek olduğunu hatırlatan Aksoy, "Türkiye'yi dünyada sporun öncü ülkelerinden birisi yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sponsorlukların tamamında pek çok iş birliğine imza attık, pek çok projeyi hayata geçirdik. Kadın voleybolu Türkiye'de tüm branşlar arasında en çok izlenen ikinci branş. Futbolun ardından kadın voleybolu geliyor. Biz de Cumhuriyetin 100. yılında bizlere böyle büyük başarılar yaşatan kadın sporcularımızın yanında oluyoruz. Kadın milli takımlarımızda her yaş grubunun giydiği formaların göğsünde Vodafone olacak. Sultanlar Ligi'nin de isim sponsorluğunu üstlendik. Ligin logosunu da güncelliyoruz. Sözleşmemiz 3 yıllık, 2026 yılının ekim ayına kadar sürecek. Dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği vermiş oluyoruz. Sponsorluğumuzun milli takımlarımıza ve ligimize şans getirmesini diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ile anlaşmalarının sona ermesi hakkında da konuşan Aksoy, şunları söyledi:

"Beşiktaş ile iş birliğimiz 10 yıl sürdü. Bu 10 yılda amacımız aynı zamanda stadı sporun dijital merkezi haline getirmekti. Statta kurduğumuz pek çok aktiviteyle sanatın ve müziğin de dijitalleşmesini sağladık. Türkiye Voleybol Federasyonuyla yaptığımız görüşmelerimiz 1 yıllık bir sürece dayanıyor. Markamıza uygun iş birliği olarak baktığımızda bu iş birliğinin çok anlamlı olacağını düşündük. Bir yerden çıkış, başka bir yere giriş diye bakmıyoruz. Beşiktaş ile anlaşmamız sona ermişti. Burada herkese ilham veren bir takım ve federasyon var. Dünya şampiyonu olunduğu zaman 'Yapılabilirmiş' demekten çok o sporculara sormak lazım. Bu şampiyonluğun altında gözyaşı, emek var."

ÜSTÜNDAĞ: DÜNYA BİR NUMARASIYIZ AMA ORADA DURMAK DAHA ZOR

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone'un dünya devi olduğunu, Türk voleybolunun da dünyanın 1 numarası olduğunu dile getirerek "Dünyanın iki 1 numarasının iş birliği" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yaz dünyada 3 şampiyonluk ve 5 ödül aldığının altını çizen Üstündağ, şöyle devam etti:

"Milletler Ligi'nde şampiyon olduk, dünya lideri olduk. İkinci ile aramızda 39,5 puan fark var. Bu bambaşka bir gurur. Avrupa Şampiyonası'nda 2 finalimiz vardı, gözyaşımız vardı. Şimdi mutluluk gözyaşlarını yaşadık. Olimpiyata katılmak için 24 takımın katıldığı organizasyonda takımımız namağlup birinci oldu. Burada 2 ödül aldık, hem olimpiyatlara katıldık hem de Dünya Kupası aldık. Ben bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Vodafone artık yol arkadaşımız, değer ortağımız ve Türk voleybolunun önemli destekçisi. Titiz bir çalışmayla dünya ve Avrupa'da en iyi lige sahip olan Türkiye ve dünya 1 numarası olan milli takımın, 3 yıl zirvede olacağına inanıyorum. Şimdi işimiz çok zor. Ben bunu evlatlarımın gözünün içine bakarak söylüyorum, biz dünya 1 numarasıyız ama orada durmak daha zor. Yine de sultanlarımız orada durmayı da en iyi şekilde başaracaktır. Filenin Sultanları burada, kulüp temsilcileri burada. Biz birlikte olmazsak başaramayız. Türkiye Voleybol Federasyonunun başardığı en büyük işlerden birisi, kulüp-federasyon ilişkilerinin bu seviyeye çıkması. Yolun başındayız ve daha güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hep birlikte bu başarılara devam edeceğiz."