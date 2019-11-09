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HaberlerVoleybol

Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı

Yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz tamamlanan Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe, Karşıyaka'yı 3-2 yendi

Göztepe

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan ve karşılaşmanın ilk seti henüz tamamlanmadan tribünde yaşanan olaylar nedeniyle duran müsabakanın, seyircisiz oynanmasına karar verildi. Karşılaşma, seyircilerin dışarı çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra tekrar başladı. 

Maç durduğu sırada 25-24 önde olan Karşıyaka, ilk seti 26-24, ikinci seti de 25-18 kazandı. Daha sonraki setleri 26-24 ve 25-16 alan Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Son sette rakibine 15-13 üstünlük kuran Göztepe, yaklaşık 6 saat 30 dakikalık sürenin ardından biten müsabakadan 3-2 galip ayrıldı

 

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