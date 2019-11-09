Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan ve karşılaşmanın ilk seti henüz tamamlanmadan tribünde yaşanan olaylar nedeniyle duran müsabakanın, seyircisiz oynanmasına karar verildi. Karşılaşma, seyircilerin dışarı çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra tekrar başladı.
Maç durduğu sırada 25-24 önde olan Karşıyaka, ilk seti 26-24, ikinci seti de 25-18 kazandı. Daha sonraki setleri 26-24 ve 25-16 alan Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Son sette rakibine 15-13 üstünlük kuran Göztepe, yaklaşık 6 saat 30 dakikalık sürenin ardından biten müsabakadan 3-2 galip ayrıldı
YORUMLAR