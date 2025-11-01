Volkan Demirel: Elimizden geldiği kadar mücadele ettik

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakikayı daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği olduğunu dile getirdi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MÜCADELE ETTİK"

Takımına güvendiğini söyleyen Demirel, şöyle konuştu:

"Fiziksel biraz sıkıntımız oldu. Bu ilk günden beri konuşuyorum. Bugünkü oyunda ilk 20 dakikadan sonra biraz fiziksel olarak düştük. Ama sonrasında ikinci yarıya başlarken tekrardan direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulmaya başladık. Çünkü Göztepe'nin de 60-65'den dakikada itibaren düşeceğini biliyorduk. Göztepe, iyi mücadele eden, organizasyonu olan bir takım. Biz de elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Tabii ki puan ya da puanlar alsak başka bir şey olurdu ama ben hem oyundan hem de oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum."

Volkan Demirel, önümüzdeki haftalarda daha farklı bir Gençlerbirliği izleteceklerini sözlerine ekledi.